Gevolgen droogte al merkbaar: niet meer beregenen met water uit sloten en beken in delen van Brabant

Het verbod geldt voor de stroomgebieden:

Groote Leij en de Hultense Leij in de gemeenten Tilburg, Gilze-Rijen, Alphen-Chaam en Goirle;

Bijloop, Oude Bijloop, de Turfvaart Breda in de gemeenten Breda, Etten-Leur, Rucphen en Zundert;

De Wouwse Gronden in de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Roosendaal.

Het waterschap moest maatregelen nemen omdat door de lagere waterstand schade kan ontstaan aan oevers en kaden. Ook stijgt de kans dat dieren en planten in het water doodgaan.

Het is nog niet duidelijk hoelang de verboden gelden. “We hebben nog steeds te maken met de gevolgen van de droogte van vorig jaar. De grondwaterstanden zijn nog steeds heel erg laag en dat is niet goed aangevuld. We zijn dus al met een achterstand begonnen”, zegt een woordvoerder van Brabantse Delta.

‘Kiezen tussen twee kwaden’

De keuze om onttrekkingsverboden in te stellen, is volgens de woordvoerder ‘kiezen tussen twee kwaden: de boeren en de natuur’. “Helaas ontkomen we niet aan de verboden, maar de boeren weten precies waar ze aan toe zijn. We kijken samen met de boeren hoe zij water langer vast kunnen houden.”

Het waterschap heeft begin 2019 de actie Drempel tegen Droogte gelanceerd. Grondgebruikers op hogere zandgronden kunnen één of meerdere drempels (planken) aanvragen die ze in hun eigen sloten kunnen leggen om water vast te houden. “Ondanks die maatregelen moeten we nu toch de eerste onttrekkingsverboden instellen.”

Binnenkort meer onttrekkingsverboden?

Voor de overige gebieden in West-Brabant geldt nog geen onttrekkingsverbod. “Iedere dag wordt bekeken of het noodzakelijk is of niet. Maar het wordt warmer en droger, dus de kans bestaat dat er meer bij gaan komen”, laat de woordvoerder van Brabantse Delta weten.

Ook waterschap De Dommel vermoedt dat binnenkort de eerste onttrekkingsverboden worden ingesteld. Volgens een woordvoerder van het waterschap zijn daar nog geen verboden nodig. “Maar het is warm en droog, dus de komende weken, komen die er misschien toch.”