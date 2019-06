Ryanair moet van rechter passagiers toch schadevergoeding betalen

Passagiers die door de pilotenstaking van vorig jaar niet konden vliegen met Ryanair, hebben toch recht op een schadevergoeding van zo'n vierhonderd euro. Dat heeft de rechtbank in Eindhoven maandag besloten. De zaak was aangespannen door claimorganisatie Aviclaim.

Door de staking moest de vliegtuigmaatschappij zeshonderd vliegtuigen in heel Europa aan de grond houden. Volgens Ryanair hadden passagiers geen recht op compensatie omdat het overmacht was. Daarom zouden de gebruikelijke en wettelijke regels niet gelden. De rechter ging er niet in mee en oordeelde dat de staking niet onvermijdelijk was. Ryanair had wel degelijk invloed kunnen uitoefenen.

Duizenden reizigers hadden last van de staking. Zo miste er iemand een reünie met zes vrienden in Spanje. De ander had voor het hele gezin een leuk huisje gehuurd. Toch werd er ook begripvol gereageerd op de staking. "Ryanair moet goed zijn voor zijn personeel."

LEES OOK: Verjaardagen missen, een hoop gedoe en extra kosten: gedupeerden Ryanair balen als een stekker

Jurist Remco Bos vindt de uitspraak een stap in de goede richting. "Wel zal per vlucht gekeken moeten worden of Ryanair voldoende maatregelen heeft genomen om de annulering te voorkomen." Mensen die tijdens de staking problemen hadden met hun vlucht, kunnen nog tot twee jaar later een claim indienen.

LEES OOK: 'We zouden onze 35ste trouwdag vieren in Valencia', reizigers balen van staking bij Ryanair