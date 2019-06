Gaat NAC Breda het nieuwe seizoen in met Ruud Brood? Waarom wel of waarom toch niet

1. Binding met de club

Veel NAC-supporters willen dat Brood aanblijft. De 56-jarige trainer uit Gorinchem heeft veel met de club uit Breda. Kent de stad, de club en de cultuur. Hij speelde meer dan 150 wedstrijden voor NAC en stond in totaal (als speler en in diverse andere functies) zo’n veertien jaar onder contract bij NAC. Dat was ook één van de redenen waarom Brood zijn oude club uit de brand wilde helpen toen Mitchell van der Gaag in maart besloot op te stappen.

2. Ervaring met promotie

Als er één trainer is in Nederland die ervaring heeft met promoveren naar de eredivisie, dan is het Ruud Brood wel. Met RKC wist hij tweemaal te promoveren: in 2009 en in 2011. In 2015, herhaalde hij dat zelfde kunstje weer als trainer van NEC door die ploeg naar het kampioenschap in de eerste divisie te leiden. Die promotie-ervaring kan NAC goed van pas komen als het uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie.

Tekst gaat door onder de afbeelding.

Ruud Brood werd met RKC kampioen van de eerste divisie (foto: VI Images).

3. Eredivisie-ervaring

NAC zal niet alleen naar komend seizoen willen kijken, maar zal bij de keuze van een nieuwe trainer ook de lange termijn in de gaten houden. Eredivisie-ervaring is dan geen overbodige luxe. Ruud Brood heeft al de nodige ervaring op dat podium. Zo was hij eindverantwoordelijk bij Heracles Almelo en Roda JC op het hoogste niveau en was hij verder nog drie jaar lang assistent-trainer bij PSV. Die ervaring kan Brood ook meenemen bij een mogelijke promotie met NAC naar het hoogste niveau op korte termijn.

4. Eisenga en Van den Abbeele willen wat anders

Brood werd in april aangesteld door interim-directeur Nicole Edelenbos en pas enkele weken later werden Luuc Eisenga (algemeen directeur) en Tom van den Abbeele (technisch directeur) gepresenteerd. Het duo heeft dus weinig tot geen inspraak gehad in de komst van Brood. Daardoor zou het wellicht zo kunnen zijn dat Brood niet de voorkeur heeft van de nieuwe directie. Tijdens de forumavond van afgelopen week, waar supporters hun vragen konden stellen aan Eisenga of Van den Abbeele, werd al duidelijk dat NAC naast Brood, ook met een andere, Nederlandstalige trainer in gesprek is.



Luuc Eisenga (l) en Tom van den Abbeele (r) (foto: VI Images).

5. Ruud Brood besluit zelf niet verder te gaan

Dat blijft ook nog altijd een mogelijkheid. Ruud Brood heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij door zou willen gaan bij NAC, maar de oefenmeester wilde eerst in een gesprek duidelijk krijgen wat de mogelijkheden van komend seizoen zijn. En verder is er ook nog al wat interesse van andere clubs voor Brood. In de wandelgangen wordt de naam van Brood in verband gebracht met onder meer NEC en Go Ahead Eagles, terwijl ook De Graafschap geïnteresseerd zou zijn. Het zou dus kunnen dat Brood zelf niet verder wil in Breda.