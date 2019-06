Onweer, hagel en zware windstoten verwacht op dinsdag: 'Pas op voor wateroverlast en stormschade'

In heel de provincie zullen dinsdag flinke buien ontstaan.

EINDHOVEN -

De zonnebrand kan weer ingeruild worden voor de paraplu, want het tropische weer van afgelopen weekend slaat dinsdag om in noodweer. Aan het eind van de middag kan het aan de hemel ‘flink losgaan’. “In de hele provincie zullen vanaf een uur of drie tot aan het begin van de avond stevige buien vallen”, aldus Jordi Huirne van Weer.nl.