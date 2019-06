Met deze app staan hulpdiensten nooit meer voor een rood verkeerslicht

In Helmond is maandag een proef begonnen met een app die ervoor zorgt dat hulpdiensten veilig en snel door kunnen rijden zonder voor een rood licht te staan. Met de technologie worden alle verkeerslichten op een kruising op rood gezet behalve het licht op de rijbaan van de hulpdienst. Dat wordt juist groen.

De app moet niet alleen voor minder ongelukken zorgen tussen hulpdiensten en ander verkeer, maar moet ook stress bij weggebruikers wegnemen.

Reactie op sirene

“Als mensen een sirene horen, weten ze niet waar die precies vandaan komt en willen ze meteen reageren door opzij te gaan”, zegt brandweerwagenbestuurder Jan Pieter Louwers.

“En je bent toch afhankelijk van het gedrag van andere bestuurders. Op deze manier hebben we een mooie doorgang. De kruising blijft nu vrij en op de andere rijbanen staat het verkeer stil. Vooral in de spits is dat handig”, zegt hij.

Hoeveel ongelukken er precies mee voorkomen kunnen worden, weet hij niet. “Maar het wordt sowieso veiliger, omdat het overzichtelijker wordt.”

Tientallen ongevallen

Volgens Martin de Vries, de ontwikkelaar van de app, zijn er jaarlijks tientallen ongelukken tussen hulpvoertuigen en andere weggebruikers. “Dat levert schade op en soms zelfs ongelukken met letsel. De hulp is ook later op de plek van bestemming.”

Het voordeel van dit systeem is dat het direct communiceert met slimme stoplichten in de omgeving. “Het vertelt waar de hulpdienst naartoe gaat en met welke snelheid. Die informatie wordt elke seconde geüpdatet en dat gebeurt tussen de driehonderd en duizend meter voor een kruising”, zo zegt De Vries.

Landelijk uitgerold

In Helmond zijn nu ongeveer 25 slimme kruispunten. Met de test worden de puntjes op de i gezet zodat het systeem landelijk uitgerold kan worden.