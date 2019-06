Jonge jongens overvallen snackbar in Tilburg met pistool en mes, wie herkent ze?

Ook al zagen ze er nog zo jong uit, toch pleegden ze een gewapende overval op Snackbar Paletplein in Tilburg. Twee jongens van een jaar of veertien drongen eind maart de snackbar binnen met een pistool en een mes. Een derde jongen van ongeveer dezelfde leeftijd bleef buiten staan. Het opsporingsprogramma Bureau Brabant toont beelden van de gewapende overval en is op zoek naar de drie daders.

De daders liepen 24 maart rond half negen met bivakmutsen de snackbar binnen. Op de beelden is te zien dat een van de jongens gelijk een pistool richt op de enige klant die op dat moment binnen is. Hij zegt nog tegen de klant: “Rustig maar, mevrouw.”

Bekijk de video en lees daarna verder:



Terwijl hij de klant onder schot houdt, loopt de andere dader met een mes naar de balie waar de eigenaar van de snackbar staat. De eigenaar krijgt het mes op zijn borst gericht en vlak daarna pakt hij geld uit de kassa.

De twee daders rennen met het geld naar buiten. Ze laten de eigenaar en de klant in shock achter.

LEES OOK: Drie jongens tussen 12 en 14 overvallen snackbar in Tilburg

“Let extra goed op als je vader of moeder van jonge jongens bent”, zegt de politie in Bureau Brabant. “De jongens zijn volgens getuigen namelijk nog maar een jaar of veertien.”

De jongen met het pistool in de hand was verder ongeveer 1,70 meter lang en had een slank postuur. De jongen met het mes was getint en had een fors postuur. Hij sprak met een Turks accent. Volgens de politie is de kans groot dat ze uit de omgeving komen.

Derde jongen

Camerabeelden in de buurt registreerden nog een derde jongen die betrokken zou zijn geweest bij de overval. Volgens getuigen renden drie jongens via de Reinevaartstraat naar de Lage Witsiebaan en vervolgens naar het Paletplein. Twee van hen deden een bivakmuts op en een derde jongen bleef buiten.

De politie is nog steeds op zoek naar de drie daders. Heb jij iets gezien of weet je meer? Bel dan met de Opsporingstiplijn (0800-6070) of met Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).