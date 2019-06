Vrouw (59) werd bijna ontvoerd toen ze naar huis fietste: 'Ik zie nu overal gevaren'

Al jaren fietste een 59-jarige vrouw dezelfde route via Vlijmen naar haar werk in Den Bosch. Tot maandagavond 6 mei. Toen probeerde een onbekende man haar te ontvoeren. "Je ziet nu overal onveiligheden die je eerst niet zag." Eerder werd in Bureau Brabant al een compositietekening van de dader getoond, maar hij werd nog niet gevonden. Daarom werd in het televisieprogramma maandagavond opnieuw een oproep gedaan.

Huilend staat het slachtoffer bij het fietspad waar ze bijna ontvoerd werd. Op die plek fietsen, daar voelt ze zich niet fijn meer bij. "Ik durf het eigenlijk niet goed meer. Ik probeer het wel, maar het werkt niet."

Eerst over de Heidijk en daarna bij Vlijmen over de Moerputtenweg, dat was al jaren haar vaste fietsroute van huis naar werk. Ook op maandagavond fietst ze daar, om vijf over half elf. Ze is nog maar een paar minuten van Den Bosch vandaan.

Op het fietspad liggen betonblokken, om te voorkomen dat auto's het pad kiezen als sluiproute. Toch rijdt er die avond ineens een bestelbus achter haar. "Hij haalde me in. Ik dacht nog: die kent de weg hier niet en klapt recht op die blokken."

'Meekomen!'

De bestelbus rijdt haar voorbij. De chauffeur stuurt het busje langs de betonblokken en draait om. Hij rijdt nu in de richting van de vrouw. "Hij reed recht op me af." Ze kan hem ontwijken maar moet daarvoor het gras insturen. Daardoor remt ze flink af.

Tot dat moment denkt ze nog dat hij een wegpiraat is. Maar hij stopt, stapt uit en trekt haar van haar fiets. "Als je meekomt gebeurt er niks", schreeuwt hij. Ze vecht met hem, maar haar belager is te sterk en hij sleurt haar mee naar zijn busje.

Bekijk de video en lees daarna verder:

De vrouw ziet de achterdeur van het busje openstaan en slaagt erin dat dicht te trappen. Haar belager laat haar los en geeft op. Ze pakt al haar spullen bij elkaar en fietst weg.

Getuigen gezocht

Ze is zo bang, dat ze maar één ding wil: zo snel mogelijk weg. Als ze op haar werk aankomt, belt ze de politie. Er wordt een compositietekening gemaakt. Eerder liet de politie die al zien in Bureau Brabant, maar de gouden tip levert dat niet op.

De politie zoekt nog steeds naar de man. Het bestelbusje waarin hij reed was hoekig, waarschijnlijk donkerblauw. De ramen ware niet geblindeerd. Er zat geen achterbank, maar achterin zaten twee stoelen.

Op de avond van de mislukte ontvoering stond honderd meter van de plek va het incident vandaan een bestelbusje. De politie zoekt de eigenaar daarvan, om uit te kunnen sluiten of aan te kunnen tonen dat het om het busje van de dader gaat.