Gemeenteraad Tilburg wil meer informatie over zware metalen in verf waar chroom-6 in zat

Het college van B en W van Tilburg moet van de gemeenteraad meer onderzoek laten doen naar eventuele andere metalen die in de verf op treinen zat die door bijstandsgerechtigden zijn geschuurd. Dat gebeurde tussen 2004 en 2012 in opdracht van de gemeente. Duidelijk is wel dat er chroom 6 in de verf zat, maar mogelijk zaten er nog meer zware metalen in. Veel gedupeerden maken zich daar druk om. De raad wil meer informatie hierover.

Het college van B en W zei maandagavond de meerwaarde niet in te zien van extra uitleg door het RIVM over andere metalen. Wethouder Lahlah: "Het RIVM zegt dat er onvoldoende informatie is over de samenstelling van de verf. Verffabrikant Akzo Nobel zegt dat recepten van de verf er nu niet meer zijn. Ook wat er in de geschuurde stof zit is niet te achterhalen."

Spoorwegmuseum

Maar de gehele gemeenteraad denkt daar anders over. Er zouden volgens Henk Denissen van de LST nog steeds oude treinen in het Spoorwegmuseum zijn die de originele samenstelling van de verf hebben, waardoor er monsters genomen zouden kunnen worden. De wethouder zei toe dat te gaan onderzoeken.

Veiligheid

Het college van Tilburg moet van de gemeenteraad ook meer doen om ervoor te zorgen dat de veiligheid ook in de toekomst gewaarborgd blijft in de gemeentelijke organisatie van Tilburg. Een gebrek aan veiligheid heeft ervoor gezorgd dat er binnen het tROM project zoveel mis kon gaan. Bijstandsgerechtigden schuurden vaak zonder bescherming treinen waar chroom-6 in zat. Er werd niet naar ze geluisterd en naar veiligheid werd niet goed gekeken. De raad wil dat dat niet meer kan gebeuren. Er zouden regelmatig metingen gehouden moeten worden en de raad wil daarover ingelicht worden.

Een motie om meer bestuurders en betrokkenen te spreken die door de onafhankelijke commissie chroom-6 niet zijn gehoord, is door de raad verworpen.



Tijdens de raadsvergadering werd ook duidelijk dat veel gedupeerden van chroom-6 moeten bewijzen dat ze bij Trom gewerkt hebben. Henk Denissen van de LST: "De bewijslast moet andersom zijn. Bewijst u maar eens dat iemand gewerkt heeft bij Trom." Wethouder Marcelle Hendrickx gaf hem daarin gelijk en zei dat ze ging overleggen hierover met de onafhankelijke commissie die het geld uitkeert.