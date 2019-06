Zaten er in de verf met chroom-6 die van treinen werd geschuurd meer zware metalen, wil raad weten

TILBURG -

De gemeenteraad van Tilburg wil weten of er nog meer zware metalen zaten in de verf op treinen die door bijstandsgerechtigden zijn geschuurd. De raad heeft B en W opdracht gegeven daar meer informatie over te verzamelen. Duidelijk is wel dat er chroom-6 in de verf zat. Veel slachtoffers willen meer duidelijkheid.