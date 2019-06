Vandalen laten 650.000 liter water wegstromen uit zwembad

Bij de seizoenstart van zwembad Zidewinde in Sprang-Capelle is bij het vullen van het zwembad 650.000 liter water weggelopen. De schuld ligt bij een stel vandalen die de vulslang hadden losgetrokken en op het droge hebben gegooid. Hierdoor stroomde het terrein rond het zwembad vol met water. De gemeente Waalwijk doet een beroep op omwonenden om de gemeente te informeren, als ze wat horen of zien rond het zwembad dat niet in orde is.

Behalve het weg laten lopen van 650.000 liter water werden voorafgaand aan de start van het zwemseizoen ook nog eens betonnen banken en lichtmasten uit de grond getrokken. Dit ‘meubilair’ werd als toegift in het zwembad gedumpt. De kosten van de vernieling wordt door de gemeente Waalwijk geraamd op tienduizenden euro’s.

Daders nog niet achterhaald

“Het merendeel daarvan betreft kosten van het opruimen en schoonmaken. Daarnaast zijn er kosten om zaken te vervangen als beplanting, lichtmasten en banken. De daders zijn nog niet achterhaald", laat de gemeente ook op de gemeentelijke informatiepagina weten.

Bij monde van gemeentevoorlichter Harm Hensen laat de gemeente Waalwijk aan Omroep Brabant weten, niet mee te willen werken aan een onderwerp over deze grootscheepse vernieling bij het zwembad.

“Dit vandalisme vond plaats toen het zwembad nog gesloten was. De afgelopen weken is het ook rustig en hebben we geen last meer gehad van vandalisme. We wilden hier alleen heel lokaal aandacht aan geven via ons weekblad (om tips te krijgen) en dit niet breed uitmeten in de hele regio. Op deze manier geven we de vandalen een podium en nodigen we uit om dit juist vaker te komen doen en hier willen wij niet aan meewerken.”

Maatregelen om herhaling te voorkomen

Wel wil de gemeente kwijt dat er plannen zijn om bij het zwembad en de omgeving daarvan camera’s te gaan ophangen. Daarnaast zou de gemeente ook het terrein beter willen afsluiten met degelijk hekwerk. Die maatregelen zouden dit seizoen nog niet gerealiseerd kunnen worden, maar waarschijnlijk wel in het seizoen 2020.