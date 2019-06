Een enkelsok die nooit afzakt: Fontys-studenten zijn ondernemers van het jaar

STRAPD is de beste Student Company in de categorie hbo (foto: Jostijn Ligtvoet Fotografie).

Vijf studenten van Fontys in Eindhoven mogen hun sokkenbedrijfje STRAPD het beste studentenbedrijf van het jaar noemen. In de categorie hbo gingen de studenten maandagavond met de hoofdprijs van stichting Jong Ondernemen naar huis.

Studenten Harris van Eijk, Jari van den Broek, Steffie van Eemeren, Niels Fickinger en Willem Moeskops maakten met STRAPD ‘enkelsokken die nooit afzakken’. "Wij hebben met school een heel jaar gewerkt aan onze eigen onderneming. We moesten een eigen product uitwerken en daarmee een probleem oplossen", vertelt Willem trots in radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant.

Sok met elastische band

Het bedrijfje speelt in op de modetrend waarbij broeken worden opgerold bij het dragen van sneakers. "Wij willen toe naar een enkelsok met aan de bovenkant een elastische band die je ook ziet bij boxershorts", gaat Willem verder. "Dan zit je sok een stuk comfortabeler en zakt hij nooit meer af. En de merknaam is op die elastische band veel beter zichtbaar dan op gewoon geweven stof."

De vijf studenten ontvingen de onderscheiding maandag in het Beatrixtheater in Utrecht. Dankzij de winst mogen de Eindhovense jongeren van 24 tot en met 26 juni naar de Europese finale in de Noorse hoofdstad Oslo.