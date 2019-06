Ruben is helemaal blind, maar hoe kan hij dan toch meedoen aan het WK handboogschieten?

Toen Ruben Vanhollebeke maandag bij de kwalificatiewedstrijden van het WK Handboogschieten klaar was met zijn sessie riep de speaker enthousiast om dat hij een wereldrecord puntenaantal had gevestigd. Een nieuw hoogtepunt in de sportcarrière van de Belg, die op zijn 21e plotseling blind werd en in het revalidatiecentrum in aanraking kwam met de handboogsport.

Zelf doet hij er laconiek over, maar erkent dat het een opmerkelijke combinatie is: handboogschieten en blindheid. "Dat was ook mijn eerste gedachte destijds. Een blinde die gaat schieten. Veel gekker moet het niet worden. Maar inmiddels ben ik al mijn halve leven blind en is het handboogschieten van een hobby een passie geworden en blijk ik er erg bekwaam in te zijn."

Handboogschieten voor blinden vergt natuurlijk aanpassingen en heeft zo z'n eigen spelregels.

Schieten met een 'spotter'

Vanhollebeke: "Ik ben volledig blind, maar word tijdens het schieten ook geblinddoekt. Op die manier kunnen alle schutters helemaal niets zien. Naast ons hebben we een verticale buis, met bovenin balken waar we onze hand tegen aanhouden voor de oriëntatie. Achter me staat een 'spotter', die altijd met me mee gaat. Hij geeft aanwijzingen en zegt me waar de pijl terecht is gekomen."

Ruben Vanhollebeke werkte in de bouw toen hij blind werd. Met hulp van familie, vrienden en zijn revalidatiecentrum kon hij de draad betrekkelijk snel weer oppikken. Het handboogschieten bleek een uitstekende uitlaatklep. Zeker toen hij merkte dat hij het sportief ver schopte.

Optimist tot in de kist

"Het is voor mij als blinde steeds weer een serieuze uitdaging om de scores te verbeteren. Ik blink erin uit en vind het als blinde ook mooi om zo anderen te inspireren om met zware tegenslagen om te gaan. Zoals we in België zeggen: 'Ik ben optimist tot in de kist', dus ik ben nooit bij de pakken neer gaan zitten."

De Para-schutters zijn nog de hele week actief in Den Bosch. De voorronden worden gehouden op de rugbyvelden aan de Hekellaan. De finales zijn dit weekend op De Parade, aan de voet van de Sint Jan.