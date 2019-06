Ex-vriend die Laura Korsman (24) stalkte en vermoordde, krijgt 15 jaar celstraf en tbs

Laura Korsman werd gevonden in haar studentenwoning in Utrecht (Foto: Michiel van Beers).

WERKENDAM -

Zamir M., de man die Laura Korsman uit Werkendam stalkte en later vermoordde, heeft dinsdag een celstraf van 15 jaar cel gekregen van de rechtbank in Utrecht. Ook krijgt M. tbs met dwangverpleging en moet hij een schadevergoeding van duizenden euro's betalen aan de ouders van Laura. De 24-jarige vrouw werd vorig jaar juli dood gevonden in haar studentenwoning in Utrecht. Ze kwam door meerdere messteken om het leven.