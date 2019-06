'Meer tanks en Jeeps in Normandië dan tijdens de invasie', Timberwolves bij herdenking D-Day

De ‘Timberwolves’ uit Zundert verzamelen en restaureren voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Elk zaterdag en maandagavond sleutelen ze samen aan de voertuigen om ze klaar te maken voor 'de strijd'. Deze week zijn ze naar Frankrijk afgereisd met twee van hun Jeeps, een Dodge en een Harley Davidson.

'Iedereen wil een foto'

Ronald: “We krijgen heel veel reacties en mensen willen allemaal met ons op de foto. Als we voor iedere foto een euro zouden krijgen, is het geld voor de volgende restauratie alweer binnen.”

Foto: Vrienden van Timberwolves

De groep van Ronald draagt voor de gelegenheid uniformen van de Amerikaanse 2e Pantserdivisie. “Dat was de eenheid die drie dagen later aankwam in Normandië. Ze speelden een belangrijke rol bij de bevrijding.”

'Over de koppen lopen'

Ronald is inmiddels bij verschillende kleinere herdenkingen geweest. “Maandag waren we in Sainte-Mère-Église. Daar kun je nu over de koppen lopen. Ook op Omaha Beach is het heel druk. Er zijn heel veel toeristen, onder hen veel Britten en Nederlanders. Het wordt ook nog steeds drukker.”

Foto: Vrienden van Timberwolves

“Dinsdag willen we naar de grote Amerikaanse Militaire Begraafplaats in Colleville-sur-Mer. Hier liggen meer dan 9000 Amerikaanse soldaten begraven. Ik verwacht dat we hier veel later niet meer kunnen komen omdat heel groot gebied wordt afgezet voor de grote herdenking van donderdag.”

Rijdend museum

De Vrienden van de Timberwolves, met leden uit Zundert, Wernhout, Etten-Leur, Sprundel, Goirle, Hilvarenbeek en Rotterdam, brengen zaterdag hun ‘rijdend museum’ terug naar huis.

Foto: Vrienden van Timberwolves

Ze werken dan weer verder aan de restauratie van een GM- truck met een compleet veldhospitaal. “Maar Normandië is echt wel een hoogtepunt voor ons. We zijn nog niet klaar. We krijgen nog verschillende herdenkingen waar we naartoe gaan dit jaar.”