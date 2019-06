Postzakken gestolen met examen van scholieren Rythovius College in Eersel, examens moeten over

Vwo-scholieren van het Rythovius College moeten het Centraal Examen geschiedenis en wiskunde A opnieuw maken, omdat de postzakken waar hun gemaakte examens in zaten, zijn gestolen. Volgens de school moeten 36 leerlingen één of twee examens overdoen.

De examens waren onderweg naar een tweede corrector, toen ze werden gestolen. Examens worden namelijk eerst door de eigen docent nagekeken en daarna nog door een docent van een andere school.

Postzakken uit busje

"Een van onze chauffeurs had de post van de school opgehaald tijdens zijn ronde, toen hij daarna ook bij een ander bedrijf post ging ophalen", vertelt Ellen Talsma van PostNL. En toen ging het mis. "Uit zijn wagen zijn twee postzakken gestolen en daar zaten dus ook die examens in." Het postbedrijf heeft aangifte gedaan.

"We vinden dit natuurlijk verschrikkelijk en ontzettend vervelend voor de leerlingen", vertelt de voorlichter. Het gebeurt volgens haar gelukkig niet vaak dat post wordt gestolen. "Dat dit met die examens gebeurt, is echt uitzonderlijk."

Extra begeleiding

"Er was heel veel emotie bij de leerlingen", vertelt Marleen van den Hurk, rector van de school. "Ze waren blij dat de examens achter de rug waren en nu moeten ze opnieuw leren."

De examens zullen worden overgedan in het tweede tijdvak. Dat is normaal ook de periode waarin scholieren een examen moeten herkansen. Dat is van maandag 17 juni tot en met woensdag 19 juni. Voor leerlingen die dat willen zijn er extra examentrainingen, meldt de school.