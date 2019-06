Gebroeders Ko dragen lied op aan Maarten van der Weijden

Volgens de twee gebroeders, Ton en Gerard Koopmans uit Raamsdonksveer, verdient de zwemmer uit Waspik een eigen lijflied: "Anderen kunnen daar dan inspiratie uit halen om te knokken voor alles waar ze voor gaan." Het lied gaat volgens hen over tegenslag, doorzetten en uiteindelijk overwinnen.

"Het lied was eigenlijk geschreven voor iedereen die te maken heeft met tegenslagen. Maar als je kijkt naar de tegenslagen van Maarten van der Weijden en als je dan kijkt wat hij presteert, dan is dat onvoorstelbaar", zegt broer Ton Koopmans. "Daarom hebben we het lied opgedragen aan Maarten. Het mooie is dat zijn naam niet in het lied voorkomt voorkomt, maar iedereen toch weet dat het over zijn geweldige prestaties gaat."

Beluister hier het nummer van de Gebroeders Ko:

Het lied 'Oh Wat Is Dit Mooi' dat de Gebroeders Ko voor Maarten van der Weijden hebben gemaakt.

De zwemmer uit Waspik moest vorig jaar helaas na 163 kilometer opgeven. Zijn zoutgehalte was te laag en hij kon door de misselijkheid geen medicijnen binnenhouden. 21 juni gaat hij een nieuwe poging wagen. Hij hoopt hiermee zo veel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek.

De Gebroeders Ko zingen Maarten van der Weijden tijdens de 11Stedenzwemtocht vooruit met teksten als: ‘Soms gaat het even moeilijk en zit het allemaal niet mee. Toch moet je blijven vechten en er altijd voor gaan. Ja, dan zal je zien, het kan echt bestaan.'

Op 22 juni treden de Gebroeders Ko op in Stavoren tijdens het Meezwemfestijn waar 1000 zwemmers een stuk zullen meezwemmen met Van der Weijden om hem te ondersteunen.