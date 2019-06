In een garage in Bergen op Zoom zijn synthetische drugs gevonden. (Foto: Anthony DeCock/DeKortMedia)

BERGEN OP ZOOM -

De politie heeft dinsdagmiddag een klein drugslaboratorium ontdekt in een garagebox in Bergen op Zoom. Er is één verdachte aangehouden. Er wordt nog onderzocht of er synthetische drugs werden gemaakt of alleen opgeslagen.