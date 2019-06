Vissen zijn gered in de gracht van Kasteel Noord Helmond, een oude put lekte water

Vissen en andere dieren in de gracht van Kasteel Noord in Helmond zijn gered. De gracht stond door een lek bijna helemaal droog. Buurtbewoners ontdekten het lek vrijdagavond en hebben het provisorisch met wat zand gedicht. Zaterdagochtend bleek het waterpeil toch weer gezakt, een oude waterput was daarvan oorzaak.

Bewoners van het appartementencomplex stonden zaterdagochtend raar te kijken toen 'hun gracht' weer bijna droog stond en de bodem op verschillende plaatsen te zien was. Op meerdere plekken was de gracht veranderd in een klein poeltje water. Een oude put in de gracht lekte veel water en deze werd dan ook dichtgemaakt.

De brandweer heeft de gracht weer bijgevuld met water uit een naastgelegen kanaal. De vogels en de vissen in de gracht hebben de tijdelijke droogte allemaal overleefd.