Hans wil nog één keer de Alpe D'Huez beklimmen, nu hij kanker heeft overwonnen

'Dear donor twin'. Met die woorden begon een 21-jarige stamceldonor uit Duitsland de brief aan Hans van Stratum uit Best. De 72-jarige dakdekker kreeg in 2016 de diagnose MDS ofwel bloedkanker te horen. Mede dankzij zijn stamceldonor zit Van Stratum weer op zijn geliefde fiets. Om een ellendige periode in zijn leven af te sluiten heeft hij maar één doel: "Tijdens Alpe D'Huzes nog één keer de top van de alp bereiken."

Op zijn onderarm staat in sierlijke letters een naam getatoeëerd: Mia. Met daaronder een tatoeage van een bandje: 'Opgeven is een geen optie'. Van Stratum nam in het verleden al enkele keren deel aan Alpe D'HuZes, samen met zijn twee zoons. "Om geld in te zamelen voor het goede doel. Toen ik voor de derde keer ging in 2015, was mijn vrouw Mia al ernstig ziek. Op haar aandringen ben ik toch gegaan." Nog geen twee weken later overleed Mia.



Afhaken

Vervolgens werd Hans zelf ernstig ziek. "Ik fietste de Alpe D'Huez op, maar moest na drie bochten al opgeven. Mijn benen wilden niet meer, geen kracht. Een paar weken later moest ik bij de fietsclub ook al afhaken. Vervolgens ben ik naar de dokter gegaan en in de medische molen terechtgekomen."

"Het enige wat restte was stamceltherapie", vertelt Hans, die inmiddels gesteund wordt door zijn nieuwe partner Ine. "Ik heb nog even getwijfeld, bij een op de drie gaat het fout. Maar Ine is positief van aard en vond dat ik het risico moest nemen." Nadat hij de stamcel had ontvangen ging Hans een lang traject in van onder meer therapie, afstoting en medicijnen.



Geluk

Inmiddels gaat het weer goed met Hans. Hij is weer in training en wil donderdag boven op de alpencol finishen. "Ik moet boven komen, koste wat het kost. Om daarmee een vervelende periode af te sluiten en om weer vooruit te kunnen kijken. Al heb ik nooit echt het gevoel gehad dat ik ernstig ziek was. Ik heb er nu meer moeite mee dan destijds. Ik heb besef nu pas dat ik veel geluk heb gehad."



Het beklimmen van de Hollandse berg doet Van Stratum met een oude bekende. "Toen ik ziek werd heb ik mijn fiets - van het merk Fondriëst - verkocht. Een jaar geleden kwam ik de koper tegen op een feestje. Hij vertelde er niet vaak op te fietsen. Daarop heb ik mijn fiets weer teruggekocht."

Omroep Brabant besteedt in de week van 3 t/m 7 juni uitgebreid aandacht aan Alpe D'Huzes. Dit is een sportief evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Op donderdag beklimmen 4600 deelnemers fietsend, hardlopend, of wandelend maximaal zes keer de Alpe d’Huez, onder het motto ‘opgeven is geen optie’. Onder de deelnemers zijn 1060 Brabanders.

