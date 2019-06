Michael is ziek en wordt niet meer beter: 'De Alpe d'Huzes is het laatste punt op mijn bucketlist'

"In de tussentijd is het meeste al van mijn bucketlist afgevinkt", vertelt hij uitkijkend op de besneeuwde toppen van de Alpen. Er staat nog één vakje open: fietsend de top van de Alpe d'Huez bereiken. Dus gaat hij donderdag het gevecht aan met de 21 bochten vanuit Bourg d'Oissans richting de besneeuwde alpentop. Op een fiets met een verhaal.

Luciferhoutje

Twee jaar geleden dienden de eerste tekenen van ziekte zich aan. "Ik viel af zonder dat ik minder at of meer ging sporten. Eerst een kilo per week, toen anderhalve kilo per week en dat ging redelijk snel. Op het laatst leek ik wel een luciferhoutje. Dat was wel verontrustend."

In het ziekenhuis kreeg de 42-jarige Eftelingmedewerker de diagnose kanker te horen. En dat kwam hard aan, ook bij zijn vrouw Karlijn en kinderen Evi en Dieke. "Mijn kinderen gingen gelijk van het ergste uit. "Papa wanneer ga je dan dood?" Dat hebben we meteen afgezwakt. Uiteindelijk zal ik wel doodgaan maar dat kan nog heel lang duren. Het is wel een keer eindig. Maar daar maken we ons nu nog geen zorgen over."

Opa

Toch wordt Kops af en toe geconfronteerd met de harde werkelijkheid. Kops: "Soms zeggen de kinderen weleens: 'Papa als jij later opa bent', dan moet ik wel antwoorden dat ik niet meer zal meemaken dat zij kinderen krijgen en tegen die tijd al wel dood zal zijn."

De Bredanaar heeft een vechtersmentaliteit. De chemo's slaan aan en hij kon bijvoorbeeld zijn snowboard al van zolder afhalen. Maar hij wil meer: "Ik wil niet alleen de patiënt zijn, maar ook iets betekenen voor de ziekte kanker. Dat toekomstige patiënten een betere diagnose kunnen krijgen."

Fiets

Michael voegde de daad bij het woord en schreef zich onder de naam Knokploeg in bij Alpe d'HuZes. Voor het gevecht met de gevreesde alpencol moest er getraind worden. Want als het goed gaat wil hij zelfs twee keer de berg op en fietst hij zo een bedrag bij elkaar voor onderzoek naar kanker.

En dat gaat hij doen op de fiets van een goede bekende Jan die nog niet lang geleden aan darmkanker is overleden. "Ik denk dat Jan heel erg trots zou zijn dat ik met zijn fiets de berg zou beklimmen. Ik weet wel dat zijn naaste familie er heel erg blij mee zijn. Of het gaat helpen? Zeker, ik ga zeker één bocht extra fietsen omdat ik aan Jan moet denken."

In dit artikel zie je verkorte versie van het interview met Michael. Het uitgebreide interview is vanaf donderdag te zien in dit artikel.

Omroep Brabant volgt de Brabantse deelnemers aan Alpe d'HuZes op de voet. Op onze themapagina lees je er alles over.