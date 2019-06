Stormchaser Paul reist met 'team van gekkies' en fototoestel het zwaarste onweer achterna

Iedereen die maar heel even luistert naar Paul Begijn, boswachter van beroep, hoort het: hier spreekt een gepassioneerd man. Onweer vindt hij eindeloos fascinerend. "Van kinds af aan eigenlijk."

Als je dan ook nog gek bent op de natuur en natuurverschijnselen en graag foto's maakt, is het onvermijdelijk: je gaat stormchasen, stormjagen. "Sinds 2009, 2010 doe ik dat."

'Hier doen we het voor'

Dat het KNMI code oranje afkondigde voor dinsdagavond werd dan ook enthousiast ontvangen. Paul en zijn maten moesten er even voor rijden, maar uiteindelijk wisten ze bij Oostburg een supercel te 'vangen' die een funnel had geproduceerd, een trechtervormige slurf. "Er zal nog moeten blijken of het een windhoos of tornado is geweest, of dat hij de grond niet geraakt heeft. Maar dit zijn de buien waar wij het voor doen. We hebben er een mooi shot van gemaakt."

Een 'shelfcloud' bij Hedel (foto: Paul Begijn).

En dat is de sport, de storm vangen en van zijn allermooiste kant laten zien: "We hebben nu gekozen voor een graanakker op de voorgrond, die wuivende graanpalmen leveren een heel mooi plaatje op." Enthousiast vervolgt hij: "Zie je die sokkelvormige onderkant, die zoekt echt contact met het landschap."

Het stormjagen lukt niet altijd naar volle tevredenheid: "Het is steeds maar de vraag hoe dicht je bij zo'n supercel kunt komen en of je ze kunt vangen."

Bliksem in Heusden (foto: Paul Begijn).

Twee keer werd dinsdagavond vroeg dus al een supercel gevangen, maar daarmee was de avond voor Paul en zijn vrienden nog niet voorbij. Om kwart voor negen was het drietal onderweg naar Breda: "Die supercel in Zeeuws-Vlaanderen zat los, voor de buienlijn uit. Nu wordt het langzaam één groot complex van buien. En dat moet ook in beeld worden gebracht. "In Breda denken we zo meteen nog de mooiste structuren te kunnen vangen."

En weg zijn ze, Paul met zijn 'team van gekkies', zoals hij het zelf zegt. De buien achterna.