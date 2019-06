Nieuwbouw Amphia-ziekenhuis in Breda is klaar, het inrichten kan beginnen

Drie jaar lang is er gebouwd aan de vier nieuwe torens, die via een lange gang zijn verbonden aan het oude Amphia Molengracht ziekenhuis. De totale kosten: 225 miljoen euro. Maar dan heb je ook wat.

Privacy

Zo zijn er in de nieuwbouw geen ziekenzalen meer, waar meerdere patiënten liggen. In plaats daarvan zijn er 527 eenpersoonskamers, met elk een eigen badkamer. Volgens Remco Djamin van het Amphia biedt dit verschillende voordelen: "Los van privacy en comfort is het ook voor de genezing beter als patiënten op één kamer liggen. En het is vanuit hygiënisch perspectief ook heel belangrijk dat infectieziekten zich niet zo makkelijk kunnen verspreiden."

Het nieuwe ziekenhuis heeft 16 operatiekamers met de modernste apparatuur. Het totale complex is 80.000 vierkante meter groot, dus naast het 'oude' Amphia Molengracht dat 65.000 vierkante meter heeft. In de nieuwbouw komt vooral de 'complexe zorg met een hoog risico'. In de oudbouw worden in de toekomst meer standaardoperaties uitgevoerd, zoals aan knieën en staar.

Langendijk dicht

Aan het einde van dit jaar moet de nieuwbouw zijn ingericht, klaar voor gebruik. Het inboedel van het andere Amphia-ziekenhuis in Breda, aan de Langendijk, verhuist in 2020 en 2021 naar de locatie Molengracht. Daarna wordt het lege complex dicht, komt de sloophamer en worden er op die plek woningen gebouwd.