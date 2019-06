Joris van Gool begint seizoen met persoonlijk sprintrecord en droomt van Olympische Spelen

Deelnemen aan de Olympische Spelen van 2020, een individuele afstand lopen op het WK in 2019 en een medaille winnen op het EK onder 23. Joris van Gool heeft een mooi lijstje met doelen voor het komende jaar. En het bereiken van die doelen is een stap dichterbij gekomen met de tijd die hij heeft neergezet bij de opening van het buitenseizoen. "Ik was zelf ook echt verrast", zegt de atleet uit Rijen.

In het Belgische Oordegem liep Van Gool de 100 meter in 10,27 seconden, een persoonlijk record. En daarmee plaatste hij zich ook voor het EK onder 23 jaar.

Wat dacht je, laat ik het seizoen eens heel goed beginnen en meteen een persoonlijk record lopen?

"Ik dacht het niet, maar het gebeurde wel. Het is een verrassend goede start. Ik had wel gedacht dat ik beter zou openen dan vorig seizoen, maar ik had niet gedacht dat ik beter zou lopen dan mijn beste tijd van vorig jaar. Ik ben blij verrast, maar ook een beetje verbaasd. En ik ben hierdoor ook erg nieuwsgierig naar wat de rest van het seizoen gaat brengen."

De start is goed, wat zijn nu de doelen voor de rest van dit kalenderjaar?

"Het hoofddoel is een medaille op het EK onder 23. Er is een Italiaan die op dit moment een klasse apart is. Het is nog niet helemaal zeker dat hij meedoet. Als hij niet loopt, dan zou ik nu zeggen dat ik voor goud ga. Maar nu zeg ik dat ik een medaille wil winnen. Je moet ook realistisch blijven. Daarnaast hoop ik met de estafetteploeg mee te doen op het WK in Doha."

Op het EK in augustus was je reserve bij de estafetteploeg, verwacht je op het WK wel bij de eerste vier te zitten?

"Toen was ik echt nog nummer zes. Bij de WK estafette was ik lange tijd een twijfelgeval, nummer vier of vijf van het team. Uiteindelijk werd ik vijf. Maar met de tijd die ik nu al neer heb gezet kan ik wel opschuiven. Ik weet natuurlijk niet wat voor vooruitgang de andere lopers boeken, maar met de stappen die ik zet kan ik op het WK vierde, derde of zelfs tweede man zijn."

En is dan een medaille op het WK uiteindelijk ook een doel?

"Ik hoop dit jaar zelf richting de 10,10 seconden te gaan, maar individueel haal je daar natuurlijk nooit een medaille mee. Individueel meedoen zou mooi zijn. De estafette is echter een heel ander onderdeel, als de vier lopers allemaal 10,10 lopen dan is het niet uitgesloten dat je een resultaat kan neerzetten. Het zijn niet altijd de landen met de vier snelste lopers die de estafette winnen."

En daarna gaat de focus op de Olympische Spelen?

"Ik hoop er in 2020 bij te zijn. Het zou voor mij een hele mooie ervaring zijn en een moment om veel te leren. Als sprinter ben je op je best tussen de 25 en 30 jaar oud. Tijdens de spelen in Tokio ben ik 22, vier jaar later zou ik met mijn 26 jaar top moeten zijn. Maar nu eerst het EK onder 23." De Europese kampioenschappen onder 23 zijn van 11 tot en met 14 juli in het Zweedse Gävle.