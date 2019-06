Op pad met de buurtpreventie: 'Autopyromaan nog niet betrapt, maar niets doen is geen optie'

Met ferme tred lopen Marian Bekkers en Artwie van Herpen door de wijk Ruwaard. Het schemert en met een zaklampje schijnen ze in gangetjes, auto's en bosjes. Ze worden door voorbijgangers vriendelijk gegroet.

Ze zijn een opvallende verschijning in hun knalgele jassen met de tekst 'buurtpreventie'. Op vrijwillige basis houden de teams zeven avonden en nachten per week de boel in de gaten. Alleen al in de wijk Ruwaard zijn er acht teams, met zo'n twintig leden per team, maar de pyromaan is nog altijd niet gepakt.

Goed contact met de politie

"We letten eigenlijk op alles", zegt Marian. "Verdachte situaties, maar ook of schuurtjes en poorten wel goed afgesloten zijn. En of de containers niet zo geplaatst zijn dat iemand zomaar je dak op kan klimmen." Er is goed contact met de politie. Als ze iets opvallends zien is de politie er snel bij. Maar tot nu toe heeft het allemaal niet geholpen. "Meer dan de ogen van de wijk kunnen we niet zijn", verzucht Marian.

De angst zit er inmiddels in Oss goed in. Even was het rustig. Een kleine drie weken gebeurde er niks. Maar de hoop dat de pyromaan tot inkeer was gekomen bleek vergeefs. "Misschien was hij gewoon even met vakantie", zegt Artwie. Dat de branden weer bijna dagelijkse kost zijn, maakt mensen bang. "Veel inwoners van Oss worden 's nachts wakker omdat ze iets horen en gaan dan kijken. Als je een overkapping aan je huis hebt bijvoorbeeld, dan kan het zomaar zijn dat het niet bij een autobrand blijft maar dat alles in de fik gaat."

Nog geen spoor

Ondanks alle moeite is er nog geen spoor van de dader. Op de vraag of het geen vergeefse moeite is om elke avond en nacht op pad te gaan zonder resultaat komt een duidelijk antwoord. "Als je niks doet dan helpt het sowieso niet en als er dan een verdachte situatie is dan kunnen we zomaar beet hebben." We staan even stil op een hoek. "Hier gingen een paar weken geleden nog twee Opeltjes in vlammen op. Je ziet de schade nog aan de bestrating. En de dader, die schiet hier zo de bossen in", zegt Artwie.

Er wordt tijdens de surveillance uitgebreid gespeculeerd over de dader. Het feit dat het bijna drie weken rustig was, kan twee dingen betekenen volgens Artwie. "Of hij was met vakantie, of hij zat vast." En wie doet nou zoiets?. "Misschien zit hij wel bij de vrijwillige brandweer. Dat zou niet de eerste keer zijn." Het moet de dader toch echt te doen zijn om de aandacht, denkt Artwie. "Ook jullie reportage motiveert hem waarschijnlijk ook om gewoon door te gaan. In principe zouden we er juist géén aandacht aan moeten geven. Dat is het uiteindelijk voor de pyromaan misschien niet meer leuk."