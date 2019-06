Op deze basisschool kunnen kinderen straks misschien 's nachts blijven slapen

Directeur Joep van den Hout van basisschool Sint Jozef in Haghorst zit al de hele ochtend aan de telefoon. Dinsdag informeerde hij de gemeenteraad van Hilvarenbeek, waar Haghorst onder valt, over de toekomst van zijn school. Hij kwam met het idee om kinderen vier dagen en nachten op school te laten blijven. Een combinatie van school en hotel, ook wel schotel genoemd. De schooldirecteur maakte wat los.

De basisschooldirecteuren zien de worsteling van ouders om werk en kinderen te combineren dagelijks. Sterker nog hij heeft er zelf ook last van.

Van den Hout: "Steeds vaker worden kinderen om half zeven 's ochtends gebracht en pas om half zes gehaald. Ouders kunnen 's morgens ook een maaltijd bestellen die ze 's avonds mee kunnen nemen en daar wordt ook steeds meer gebruik van gemaakt. Waarom laten we de kinderen niet vier dagen hier, zodat de ouders er de andere drie dagen fulltime voor ze kunnen zijn?"

Meer leerlingen

Het idee werd geboren omdat de toekomst van de school in Haghorst niet zeker is. Het aantal kinderen in het dorp gaat over een tijd echt afnemen en de school moet eigenlijk nieuwbouw krijgen. Maar hoe combineer je dat?

Van den Hout: "De schotel is eigenlijk een wild idee dat ontstond toen we erover nadachten hoe we meer kinderen zouden kunnen krijgen voor de school. Maar ik wil het wel serieus onderzoeken." Ook het team leerkrachten van de Sint Jozefschool in Haghorst en schoolbestuur Samenwijs is niet meteen negatief en ziet een onderzoek wel zitten, zegt de directeur.

Geen Internaat

Van den Hout wil benadrukken dat de schotel geen internaat is, terwijl de uiterlijk kenmerken daar toch erg op lijken. "Bij een internaat denk je toch gauw aan probleemkinderen, maar daar is bij de schotel geen sprake van. De basisschooldirecteur denkt dat de klanten van de schotel niet in Haghorst zelf wonen, maar vooral in de omliggende gemeenten. Bijvoorbeeld uit Eindhoven waar een groot potentieel werkende ouders zit.