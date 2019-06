Volg hier LIVE de Brabantse deelnemers aan de Alpe d'HuZes [LIVESTREAM]

Alpe D'Huzes is donderdagochtend al vroeg begonnen. Om halfvijf zijn Bourg d'Oissans de eerste deelnemers vertrokken. In de eerste uren was het nog donker en hing er een serene rust op de alp. In veel bochten waren er kaarsjes aangestoken voor mensen die aan kanker zijn overleden.

Brabantse bocht

De deelnemers aan Alpe D'Huzes brengen geld bij elkaar voor het onderzoek naar kanker. Daarvoor gaan ze één tot zes keer de fameuze berg Alpe D'Huez op. Dat doen ze al wandelend, hardlopend of met de fiets.

De rustige sfeer verdwijnt na enkele uren. Op de berg worden de deelnemers aangemoedigd door duizenden supporters. Beroemd en berucht is bocht 7, die ook wel de Brabantse bocht wordt genoemd.

Livestream en tv

Wil je een van de deelnemers volgen of ben je sowieso benieuwd naar de Brabantse prestaties? De Brabantse deelnemers zijn te volgen via de livestream hierboven. Vanaf 12.00 uur is Alpe D'Huzes ook live te volgen via Omroep Brabant TV. De uitzending duurt tot 17.00 uur.

Lees alles over de Alpe d'HuZes op onze themapagina.