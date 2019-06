Dat zie je niet iedere dag: vliegtuigje staat voor het spoor te wachten in Bosschenhoofd

BOSSCHENHOOFD -

Sta je voor het spoor in Bosschenhoofd te wachten totdat de trein gepasseerd is, sluit er opeens een vliegtuigje aan de wachtrij. De mensen die het woensdagochtend overkwam, zullen vast nog even een tweede keer hebben gekeken. Maar het vliegtuigje stond toch echt op de rijbaan.