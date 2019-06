Je neemt een vliegtuig mee op sleeptouw, mag dat?

Sta je voor het spoor in Bosschenhoofd te wachten totdat de trein gepasseerd is, sluit er opeens een vliegtuigje aan de wachtrij. De mensen die het woensdagochtend overkwam, zullen vast nog even een tweede keer hebben gekeken. Maar het vliegtuigje stond toch echt op de rijbaan. Als een veredelde boedelbak. Maar mag dat eigenlijk wel?

De vreemde kostganger stond op de Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd. De vleugels van het vliegtuig ontbraken en de motor lag open. Het leek dus op een behoorlijk pechgeval, maar navraag bij Breda International Airport, een kilometer verderop, wijst uit dat het vliegtuigje niet was gestrand.

Als je goed naar de foto kijkt, zie je dat het vliegtuig met een sleepkabel vastzit aan de auto ervoor. “Het gaat om een klant van ons”, laat een woordvoerder van het vliegveld weten. “Hij heeft het vliegtuigje thuis gehad voor wat kleine reparaties. Het toestel staat inmiddels weer bij ons in de hangar.”

Graven

Politiewoordvoerder Dennis Janus van de Landelijke Eenheid meldt desgevraagd dat de sleepactie overigens eigenlijk niet mag. "We moesten wel even flink graven in de regels,", zo geeft hij toe, "maar een vliegtuig is geen motorrijtuig en geen aanhangwagen. Het is dus inderdaad niet toegestaan." De bestuurder van de auto hoeft niet te vrezen voor een bekeuring. "Maar mogelijk gaan we wel even met hem in gesprek."