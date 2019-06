Op de cadans van Pater Moeskroen fietst het lekker de Alpe d'Huez op en viert daarna heerlijk feest

Maar voor het zover is lopen en fietsen vier van de vijf bandleden eerst ook zelf het asfalt van de legendarische berg.

Aan de gang

Alleen leadzanger en gitarist Bart Swerts moet dit jaar door een blessure verstek laten gaan. "Wij stappen hier ieder jaar weer op de fiets. Het is leuk om eerst sportief bezig te zijn en daarna in de feesttent de boel aan de gang te krijgen. Dan snap je tenminste wat de deelnemers hebben moeten doorstaan en is het nog mooier om samen een feestje te vieren. Eerst samen door de vermoeidheid heen", zegt Vincent van Lent, fluitist van de band.

Cadans

Als muzikale motivators nemen de bandleden hun taak heel serieus. "We steunen de deelnemers onder meer met onze muziek. Onze nummers hebben een bepaalde cadans die prettig is om op te fietsen. Daarnaast is het vooral aanmoedigen.

"Het is natuurlijk een evenement met een lach en een traan. Maar het belangrijkste is de euforie. Vrijdag is de slotdag en heeft iedereen gefietst of vrijwilligerswerk gedaan. De doelen zijn bereikt. Dat moet gevierd worden en daar dragen wij graag een steentje aan bij. Het is voor ons misschien wel het leukste feest om te zijn. En dan met duizend Brabanders: is dat gezelligheid of niet?

