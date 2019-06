Soepelere regels voor huisvesting van arbeidsmigranten in Meierijstad: 'We kunnen niet meer zonder'

De gemeenteraad van Meierijstad beslist donderdagavond of er grootschalige opvang mag komen voor arbeidsmigranten. Niet alleen in de vorm van een 'migrantenhotel', maar ook worden de bestaande regels voor huisvesting bij bedrijven versoepeld.

In de komende vijf jaar moeten er 2500 bedden voor arbeidsmigranten bij komen. "De economie groeit en we hebben de handen heel hard nodig", zegt wethouder Goijaarts.

Ergens in Veghel, aan de rand van een bedrijventerrein, komt binnenkort een soort campus. Waar precies, wil de wethouder nog niet zeggen. Ook niet hoe groot die grootschalige opvang wordt. De aanvraag voor deze vorm van huisvesting is gedaan door een bedrijf dat veel arbeidsmigranten in dienst heeft. Dat de gemeente Meierijstad de huidige regels wil versoepelen, heeft alles te maken met de groeiende economie. De zaken gaan goed, maar de arbeidskrachten zijn er gewoonweg niet.

Wethouder Goijaarts legt het duidelijk uit. "In Nederland zitten er op dit moment nog zo'n 300.000 mensen in de WW. We hebben ondertussen al meer dan 500.000 arbeidsmigranten aan het werk. En dat betekent gewoonweg dat we nu en in de toekomst gebruik moeten blijven maken van arbeidsmigranten om onze economie op peil te houden." De wethouder vindt dat de huisvesting van die mensen dan ook goed geregeld moet zijn. "Dat is onze verantwoordelijkheid en die moeten we nemen."

Misstanden voorkomen

De gemeente Meierijstad wil met een nieuwe manier van huisvesten misstanden voorkomen. "Iedereen kent de voorbeelden wel. Mensen die in schuren worden ondergebracht of onder erbarmelijke omstandigheden moeten wonen", zegt de wethouder. De grootschalige opvang kan daar een eind aan maken. Arbeidsmigranten mogen er maximaal anderhalf jaar verblijven. Daarna kiezen zij ervoor om terug te gaan naar het land van herkomst of een zogenaamde longstayer te worden. Dan kunnen ze een aanvraag doen voor reguliere woonruimte in de gemeente.

Grootschalige opvang gaat altijd gepaard met zorgen over overlast. "Die zorgen zijn er hier ook", zegt Goijaarts. "Daarom is het van belang dat er goed gesproken wordt met de omwonenden van een mogelijke locatie. Daarnaast komt er één contactpersoon op die locatie. Die kan met de gemeente overleggen, maar ook met de omgeving. Omwonenden krijgen zijn of haar telefoonnummer en kunnen bellen als er iets aan de hand is."

Huisvesting bij ondernemers

De gemeente wil ook het huisvesten van arbeidsmigranten bij ondernemers zelf makkelijker maken. Volgens de huidige regels mag je maximaal 60 mensen huisvesten op je eigen terrein. Die regels worden nu aangepast. Een ondernemer kan een vergunning aanvragen voor een aantal bedden. "In het hoogseizoen heeft een landbouwer misschien wel 200 arbeidskrachten nodig, in het laagseizoen maar 50. Dan kan er een verzoek voor 200 bedden worden ingediend", zegt Goijaarts.

Een extern bedrijf zal die aanvraag vervolgens toetsen. De bedden die de ondernemer in het laagseizoen niet gebruikt, kunnen vervolgens weer worden verhuurd aan ondernemers die bedden tekortkomen. "Buiten het hoogseizoen mogen de bedden dan bezet worden door arbeidsmigranten die niet voor dat bedrijf werken, maar wel in onze gemeente."

Misbruik

Over misbruik van die nieuwe regels maakt de wethouder zich geen zorgen. De lege bedden voor de hoofdprijs verhuren aan arbeidsmigranten van een ander bedrijf zal namelijk niet gaan. "De bijdrage die gevraagd mag worden voor een overnachting, daar zit een maximum aan en dat is in de wet vastgelegd. Daar kan je dus niet zomaar mee sjoemelen."

Het laatste woord is aan de gemeenteraad. Die moet nog instemmen met de plannen van het college. Binnen twee weken wordt dan duidelijk wáár die grootschalige opvang zal komen.