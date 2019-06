Miereneter geboren in ZooParc Overloon: publiek mag naam verzinnen

In ZooParc Overloon is zondag een miereneter geboren. Moeder Toussle is bevallen van een gezond jong. Op dit moment is nog niet duidelijk of het een mannetje of een vrouwtje is.

De geboorte van een miereneter is erg bijzonder. In heel Europa leven maar 150 miereneters in dierentuinen. Omdat miereneters ook in het wild de status kwetsbaar hebben zit deze soort in een Europees fokprogramma.

Het is de tweede keer in de geschiedenis van ZooParc Overloon dat er een miereneter is geboren. In maart 2017 kwam miereneter Menno ter wereld. Die leeft sinds vorig jaar in Frankrijk bij een mierenvrouwtje.

Publiek verzint naam



De kleine miereneter heeft nog geen naam. Bezoekers die zaterdag, zondag of maandag tijdens het pinksterweekend naar het park komen, krijgen de mogelijkheid om een leuke jongens- en meisjesnaam te verzinnen.

Zodra het geslacht bekend is kiezen de verzorgers de leukste naam uit. De winnaars mogen de jonge miereneter dan van wel heel dichtbij te komen bewonderen.

De kleine miereneter is dagelijks te bewonderen in het dierenpark tussen twee en vier uur 's middags.

Op de rug van moeder



Na een draagtijd van ongeveer zes maanden vonden de verzorgers zondagochtend een kleine miereneter in het verblijf. Al vanaf de geboorte ziet een jonge miereneter er identiek uit aan zijn ouders, alleen dan in miniatuurvorm.



De komende maanden zal het jong meeliften bij de moeder op de rug totdat hij of zij oud en sterk genoeg is om op eigen benen te staan. Door op de rug bij moeder te zitten zorgt het jong er voor dat hij voor roofdieren bijna niet zichtbaar is.