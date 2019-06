Johan Koenders fietste 1166 kilometer om zes keer de Alpe d'Huez te beklimmen

Koenders, die naar eigen zeggen drager is van het Alpe d’Huzes-virus. komt als sinds 2010 jaarlijks bij Alpe d’Huzes. “Ik leef er elk jaar naartoe samen met mijn vrouw Annelies.We zamelen geld in en fietsen elk jaar mee.”





Blessure



Ook vorig jaar was Koenders al begonnen aan de fietstocht vanuit Breda, maar die liep onfortuinlijk af. “Ik had maar negen dagen vrij en moest gemiddeld 130 kilometer per dag fietsen. Op de derde dag kreeg ik een flinke blessure aan mijn zitvlak en moest ik de tocht helaas afbreken.” Na een medische behandeling en kleine rustperiode is hij uiteindelijk – gehavend en wel - toch de nog vijf keer de Alp d’Huez opgereden.



Dit jaar besloot de fietser het anders aan te pakken. “Voor deze tocht heb ik twee weken uitgetrokken en tussendoor nog een rustdag genomen.” Koenders draagt zijn fietstocht op aan Johan Veenstra die in februari overleed aan prostaatkanker. Koenders en zijn vrouw Annelies hebben de Veenstra’s leren kennen in Alpe d’Huez. “Daar is een hechte vriendschap uit ontstaan. Toevallig heten we allebei Johan en onze vrouwen Annelies. Ik draag nu zijn fietshelm. Zo is Johan nog steeds op en in mijn gedachten.”

Vlekkeloos



Dit keer verliep de fietstocht naar Frankrijk vlekkeloos: geen lekke banden, materiaalpech of lichamelijke klachten. “Ik heb echt van de tocht genoten. Al was het onderweg soms koud en miezerig weer. Afgelopen zaterdag ben ik na een tocht van twaalf dagen aangekomen op de Alpe D’Huez. Het voelt elke keer weer als thuiskomen.”

