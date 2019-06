27e drugsdumping dit jaar: Omroep Brabant duikt in de wereld van drugsproductie en lanceert teller

De blauwe vaten met drugsafval zijn sinds een paar jaar niet weg te denken uit het Brabantse nieuws. Je kunt alles te weten komen over de wereld ‘Achter de Blauwe Vaten’, op de gelijknamige themapagina. Bekijk hieronder de video met een eerste impressie, of klik hier.

Van drugslab tot gebruiker, alles komt aan bod op deze Instagrampagina. We nemen je mee naar de schimmige wereld van de productie van synthetische drugs (xtc en speed). Want wat gebeurt er nou in zo’n drugslab bijvoorbeeld? Klik op het pijltje naar rechts om een kijkje te nemen in een drugslab, of klik hier.

Alweer de 27e drugsdumping dit jaar dus. Vorig jaar werd er 109 keer drugsafval gedumpt in onze provincie. Hoeveel keer zal het dit jaar weer gebeuren? Dit kun je in de gaten houden via onze teller, bovenaan de pagina. Elke melding van een nieuwe drugsafvaldumping zal daar te zien zijn.

De teller van drugsafvaldumpingen op de Instagram-themapagina.

Je kunt themapagina Achter de Blauwe Vaten bekijken op deze Instagrampagina. Neem samen met ons een kijkje in de wereld van de Brabantse drugsproductie.