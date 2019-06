BRIK, een festival speciaal voor kinderen: 'Het allereerlijkste en spontaanste publiek'

25 producties, 80 uitvoeringen, 16 Nederlandse premières, 3.250 leerlingen van 29 basisscholen uit twaalf plaatsen in Noord-Brabant en 50 artiesten uit de hele wereld: BRIK Festival heeft heel wat voeten in de aarde.

Het festival stond voorheen bekend als het 'Stiltefestival'. En met een reden: alle optredens zijn namelijk non-verbaal. Er wordt niet gesproken. Althans, niet met woorden. Wel met het lichaam. Het is de bedoeling dat kinderen van alle leeftijden hierdoor geprikkeld worden. Zodat er ruimte overblijft voor eigen interpretatie.

Wereldwijde kunst delen met Bredanaren

In 2011 ontstond het festival uit het Bredase dansgezelschap 'De Stilte'. De dansers wilden de mooiste voorstellingen die het tegenkwam op internationale tours delen met mensen in hun thuisstad. Belangrijk voor de organisatie was dat iedereen ervan kan genieten. Daarom zijn er zowel betaalde als gratis voorstellingen te zien tijdens het festival. De meeste optredens zijn in het Chassé Theater en het Stiltetheater. Ook zijn er shows in de buitenlucht.

Mohamed Elghawy is de artistiek directeur van het festival. Hij groeide op in Egypte en besloot later zijn leven te wijden aan kunst. Negen jaar geleden organiseerde hij in Caïro zijn eerste festival. Sinds twee jaar scout hij ook voorstellingen voor het BRIK Festival.

“Ik vind het heerlijk om kinderen te observeren, ze zijn over de hele wereld hetzelfde. Ze zijn het allereerlijkste en spontaanste publiek, maar tegelijk ook heel kritisch. Ze laten meteen merken wat ze denken en voelen, zonder dubbele agenda. Zeker in Nederland, waar kinderen redelijk vrij gelaten worden. Dat is heerlijk, dan kan een kind een voorstelling echt op zijn eigen manier beleven.”

Het festival duurt nog tot en met 11 juni.