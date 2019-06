‘Waar ik al die tijd al van droomde!’: Yassine Azzagari tekent bij NAC Breda

Azzagari maakte vorige zomer de overstap van de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ) in Vlissingen, naar Breda. De rechtspoot die bij voorkeur in de as van het veld speelt, maakte het voorbije seizoen onderdeel uit van NAC O19, actief in de Eredivisie voor A-junioren. Vorige maand, in de laatste thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle, maakte Azzagari zijn officiële debuut voor het eerste elftal en daarmee het betaald voetbal.

De droom

Yassine is uiteraard trots op het ondertekenen van zijn eerste profcontract: “Iets waar ik al die tijd al van droomde is vandaag uitgekomen. Dat voelt echt nog een beetje onwerkelijk. Het is voor mij persoonlijk namelijk erg snel gegaan het afgelopen jaar. Vorig jaar speelde ik nog bij de amateurs. In de tussentijd heb ik mijn debuut in NAC 1 mogen maken en nu ook nog een contract ondertekend. Ik vind het erg mooi dat NAC mij deze kans geeft, het is nu aan mij om door te groeien en het vertrouwen terug te betalen. Daar ga ik mijn uiterste best voor doen, ik heb er zin in!”

Technisch directeur Tom van den Abbeele reageert onder deze tweets.

Beloning

Technisch directeur Tom van den Abbeele: “Yassine is een energieke en onbevangen jongen met veel potentie, die in een razend tempo stappen heeft gemaakt. Wij willen hem belonen voor zijn harde werken en hem tegelijkertijd motiveren en stimuleren om nog meer uit zichzelf te halen, want wij zijn ervan overtuigd dat hij veel in zijn mars heeft. We kijken er naar uit om met hem aan de slag te gaan en hopen dat we veel plezier aan hem gaan beleven, iets wat Yassine binnen en buiten de lijnen sowieso al uitstraalt. Laten we dat met elkaar vasthouden.”

Robin Schouten

NAC versterkte zich ook met Robin Schouten. De 21-jarige rechtsback komt transfervrij over van Jong Ajax en zette woensdag zijn handtekening onder een verbintenis voor twee jaar.

"Dit is voor mij een mooie stap in mijn carrière. NAC is absoluut een grote club met een aanhang waar je voor gaat lopen. Komend seizoen zijn we helaas niet actief op het hoogste niveau, maar wat mij betreft is het daarom juist een mooie uitdaging om met elkaar te gaan strijden voor promotie. Bij FC Volendam heb ik ervaring op kunnen doen in de Keuken Kampioen Divisie, ik weet dus wat er wordt gevraagd.”

Van den Abbeele is enthousiast over zijn versterking: “Robin is een moderne back die offensief is ingesteld. Naast dat hij meters maakt en negentig minuten lang gas geeft om zijn mannetje uit te schakelen, heeft hij ook drang naar voren en een goede voorzet in huis. Hij heeft onder andere bij AZ een goede opleiding genoten en op zijn leeftijd al heel wat ervaring in de benen. Wij zijn blij en trots dat Robin komend seizoen met ons de strijd aan gaat.”