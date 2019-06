Guus Meeuwis ook in 2020 door met Groots-reeks

"We gaan er iets speciaals van maken", zegt Guus. De editie van 2020 is dan ook een bijzondere: 'Groots' vindt volgend jaar alweer voor de vijftiende keer plaats.

'Niet alles even goed te herinneren'

Guus is trots, maar geeft eerlijk toe dat hij niet elke show even goed voor de geest kan halen. "Die eerste, in 2006, kan ik me goed herinneren", vertelt de zanger. "Maar laatst testte iemand mij over welke artiest er in welk jaar bij was. Dat was lastiger."

Voordat de jubileumeditie aan de beurt komt, wacht eerst de editie van dit jaar. Op woensdagmiddag 12 juni staat Guus in het Philips Stadion voor zijn kleinste fans, met gastoptredens van Nielson en Kraantje Pappie. Op 14, 15, 16 en 18 juni zijn er shows voor zijn grote fans.

