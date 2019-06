'Ik zag een en al vuur', overkapping, auto's en schutting Berkel-Enschot verwoest na blikseminslag

De puinhoop was donderdagochtend bij daglicht pas echt goed te zien. Wat er is overgebleven van de overkapping is zwartgeblakerd. Naast de verwoeste schutting van het hoekhuis staat een bestelbus, die bijna volledig is uitgebrand.

Gasfles explodeerde

"We werden om kwart over een 's nachts wakker omdat mensen op onze voordeur klopten", vertelt bewoonster Lisseth van Bebber. "Ze vertelden dat de achterkant van ons huis in lichterlaaie stond. Gelukkig bleek het slechts de overkapping te zijn. De brandweer kwam net op tijd om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het huis. De vlammen kwamen toen al tegen de schuur, die grenst aan het woongedeelte van mijn gehandicapte dochter. De paniek is dan heel heftig."

Buurtbewoners hoorden tijdens de brand ook een heel harde knal. "Dat was de gasfles van de barbecue die explodeerde. Die maakte het nog heftiger. Het was een en al vuur wat ik zag."

Bij daglicht is de schade bij het huis in Berkel-Enschot goed zichtbaar. (Foto: Tonnie Vossen)

Kip zonder kop

Het eerste wat ze deed, was haar kinderen en de honden in veiligheid brengen. "Daarna ben ik in paniek als een kip zonder kop gaan rondlopen. Letterlijk. Ik probeerde de brand te blussen met een slang, maar daar kwam geen water uit. De slang bleek van de kraan geklapt. Dan sta je daar als een dom blondje... Je wordt op zo'n moment echt geleefd."

Gelukkig was de brandweer snel aanwezig, maar die kon niet voorkomen dat de overkapping, de schutting en twee auto's verloren gingen. Donderdag komen de experts en verzekeraars de schade bekijken. "Die zullen alles in werking zetten. We wonen op een hoek, dus er moet een nieuwe omheining komen", wijst Van Bebber. Intussen is er al een elektricien aan de slag. "Want alle groepen blijven eruit klappen."

Indrukwekkend

Ondanks de brand is het huis van Van Bebber wel bewoonbaar. "Dat is fijn, maar er moet wel het een en ander gedaan worden. We zijn voorlopig niet klaar, ben ik bang. Zo'n onweer ziet er indrukwekkend uit, maar wat de bliksem achterlaat, is allesbehalve mooi..."