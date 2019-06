Dierenarts waarschuwt: 'Er is een gifstrooier actief in de wijk Reeshof'

Baasjes van dieren in de wijk Reeshof in Tilburg worden gewaarschuwd voor een vergiftiger. "Er worden broodjes over de omheining gegooid of het vergiftigde eten ligt in het gras", laat een Tilburgse dierenarts weten.

"Neem onmiddellijk contact op als je ziet dat je huisdier iets op heeft wat niet hoort", laat de dierenarts weten op Facebook. "We kunnen je huisdier laten braken en mogelijk antigif toedienen. Ook wanneer je het niet hebt opgemerkt en je huisdier symptomen van vergiftiging vertoont, moet het zo snel mogelijk aan het infuus. Hoe langer je wacht, hoe kleiner de overlevingskansen."

'Ze zijn doodziek'

Een vrouw laat op Facebook weten dat haar vier chihuahua's het slachtoffer zijn geworden van de vergiftiger. "Ik vond woensdagochtend een paar knakworstjes op de achterplaats", laat zij weten. "Ik dacht dat mijn partner die voor de honden buiten had neergelegd." Maar dat bleek niet zo te zijn. "

Er heeft iemand knakworstjes met pillen erin op onze plaats gegooid, met het gevolg dat ze nu allemaal doodziek zijn."

Nadat ze van de worstjes gegeten hadden, zakten de dieren door hun pootjes. "Ze hijgen, hoesten, hebben moeite met ademen, vallen om, braken, kijken wazig uit hun oogjes, zijn suf en draaien met hun hoofd alsof ze net uit de draaimolen komen..." Met de vier honden gaat het ondertussen goed, maar twee chihuahua's blijven donderdag bij de dierenarts ter observatie. Het ene hondje loopt nog wat wankel op haar pootjes en de ander was onderkoeld.

Kat

Deze chihuahua's zijn niet nagekeken door de waarschuwende dierenarts. Die kreeg wel een kat binnen, waarbij werd vermoed dat die vergiftigd zou zijn.

"Dit is echter nooit honderd procent bevestigd, aangezien de kat al was overleden was toen die bij ons kwam."

'Meld het bij de politie'

De politie weet dat er ergens eten over een schutting gegooid is waar pilletjes in zaten. "Maar wij herkennen het beeld niet dat er een gifstrooier actief is. We beschouwen dit als een incident", zegt een woordvoerder van de politie. "Als mensen iets zien of meemaken dan moeten dat melden bij de politie, zodat we onderzoek kunnen doen."