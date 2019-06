Ooievaarsjong maakt het goed na blikseminslag in nest

Monique van de Wijdeven van de Dierenambulance bracht het jonkie naar het Ooievaarsstation in het Gelderse Herwijnen. "De beheerder vertelde dat het diertje al wat gegeten heeft en alweer op zijn poten staat."

Over de toekomst van dit dier maakt Van de Wijdeven zich geen zorgen meer: "Er zijn meerdere ooievaars in de opvang. En ook dit jonge dier wordt goed opgevangen en kan straks als het is aangesterkt, weer uitvliegen."

Beheerder Piet van Andel van het Ooievaarsstation is erg tevreden over de gezondheid van het ooievaarsjong: "Hij is wel wat onder de indruk van wat er is gebeurd, maar hij doet het heel goed." Van Andel verzorgt momenteel achttien jonge ooievaars uit het hele land.

Het gesneuvelde nest. (Foto: Monique van de Wijdeven / Dierenambulance Den Bosch)

Familiedrama

Van de Wijdeven van de Dierenambulance was erg onder de indruk van de blikseminslag in het nest op een paal langs de Maas in Gewande. "Het was bizar. Echt een familietragedie. De moeder was geëlektrocuteerd, dat kon je duidelijk zien. Het andere jong was ook dood. Het was een groot nest, alle takken lagen over straat. Echt een slagveld."

De andere volwassen ooievaar zwerft nog rond in het dorp.