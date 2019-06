Foodprovincie Brabant wil de Brabanders blijven helpen bij gezond (en lekker) eten

Brabant heeft zichzelf in 2018 goed op de kaart gezet toen het European Region of Gastronomy was. Brabanders zijn blij met de aandacht die er was voor gezond eten en de provincie wil daarbij blijven helpen. De horeca wil meer Brabantse gerechten en erfgoed aan de man brengen.

Brabant is van oudsher een provincie waar veel voedsel wordt geproduceerd en waar veel bedrijven zijn die veeteelt- en landbouwproducten verwerken. De foodsector is groot en de krachten worden zoveel mogelijk gebundeld.

Berichten in 27 landen

Bijvoorbeeld vorig jaar toen Brabant Europian Region of Gastronomy was. Wat dat heeft opgeleverd staat in een rapport. De cijfers geven aan dat vooral buiten Brabant veel aandacht voor onze foodsector was. 350 journalisten uit 27 landen schreven over het evenement. Volgens het evaluatierapport staat daar een reclamewaarde van 3,5 miljoen euro tegenover.

De website Brabant Celebrates Food trok 100.000 bezoekers. In Brabant zelf waren driehonderd grote en kleine evenementen.

Er werd vorig jaar niet alleen maar culinair getafeld. Brabant pakte het breed aan, van nieuwe stalsystemen voor de dieren die uiteindelijk op een bord belanden, tot het tegengaan van voedselverspilling.

Gezond voedsel

Uit onderzoek blijkt dat 600.000 Brabanders hebben gehoord van de European Region of Gastronomy. Dat is drie op de tien en in Zuidoost-Brabant lag dat getal nog hoger. Een op de tien Brabanders deed mee aan een van de activiteiten. Driekwart van alle mensen die van de ERG hebben gehoord waardeert het zeer dat er zoveel extra aandacht was voor gezond voedsel.

Volgens de meeste ondervraagden mag Brabant daar de komende jaren wel mee doorgaan. Dat gebeurt ook. Ook dit jaar wordt er een Brabantse Gastvrijheids Award uitgereikt met de nodige publiciteit daaromheen.

“Overheden en steeds meer Brabanders willen een duurzamere maatschappij en gezonder eten, terwijl de boer zoekt naar nieuw draagvlak en andere verdienmodellen. De horeca wil meer Brabantse gerechten en erfgoed aan de man brengen en bezoekers bij bijzondere belevenissen aan tafel hebben. Eten maken en eten beleven, innovatie en genieten”, zo staat in het rapport.