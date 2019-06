Michael van Gerwen met gelegenheidspartner op World Cup... dat kan alle kanten op

1. Beachvolleybalsters Marleen van Iersel en Manon Flier

Een nieuw koppel staat lang niet altijd garant voor succes. Tweevoudig Europees kampioen beachvolleybal Marleen van Iersel uit Goirle ging in 2016 in zee met Manon Flier. De dames haalden geen noemenswaardige prestaties en stopten na een paar maanden al.

2. Zijspancrosser Etienne Bax met broer Robbie

Toen de broers Etienne en Robbie Bax uit Bergeijk met elkaar in zee gingen op het hoogste podium van de zijspancross, liep dat uit op een teleurstelling. De prestaties vielen vies tegen. "We passen qua rijden niet bij elkaar", luidde de verklaring. Etienne werd meermaals wereldkampioen, maar dat was steeds met iemand anders.

3. Tennissers Matwé Middelkoop en Wesley Koolhof

Matwé Middelkoop uit Breda en Wesley Koolhof vormden een team en dat ging geweldig. Ze wonnen samen drie ATP-titels. Het was raak in Sydney, Kitzbühel en Sofia. Daarna werden de resultaten wat minder, waarna de heren besloten te stoppen als dubbelduo.

Terug naar het darts. Michael van Gerwen en Jermaine Wattimena kennen elkaar niet erg goed en spelen voor de eerste keer samen. Sowieso is darts een individuele sport en alleen op de World Cup, die de komende dagen in Duitsland wordt gehouden, werken spelers ‘samen’.

'Alle ogen op Michael gericht'

De grote vraag is nu hoe Van Gerwen en Wattimena het als team gaan doen. "Alle ogen zijn op Michael gericht", duidt dartsverslaggever Arjan van der Giessen. "Van Gerwen moet al zijn wedstrijden winnen, omdat Jermaine de onzekere factor is. Michael krijgt een belangrijke rol. Hij moet Jermaine aan het lachen krijgen. Grappen en grollen maken en zorgen voor een lekkere sfeer. De druk eraf halen."

Of het nieuwe duo Nederland zondag de wereldtitel bezorgt, is de grote vraag. Van der Giessen is er de komende dagen bij. "Ik heb er een hard hoofd in. Jermaine wil zich natuurlijk laten zien. Zeker ten opzichte van Michael. Het is te hopen dat het niet te geforceerd is allemaal."