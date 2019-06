In het Vresselse Bos staan te veel bomen, daarom worden ze gekapt

Het aantal bomen in het Vresselse bos wordt verminderd om het bos in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Boswachter Janneke van Staatsbosbeheer legt uit dat het gebied dat nu het Vresselse bos heet aan het begin van vorige eeuw uit veel heide met vennen bestond. Door de komst van de mijnbouw was er veel hout nodig. Rond 1930 werden er daarom veel bomen geplant. Veel Brabantse heides veranderden hierdoor in bos.



Gevolgen voor planten en dieren

Doordat er meer bomen in het bos kwamen te staan, schijnt er nu minder zonlicht in het gebied. Dit heeft invloed op de planten en dieren die in het Vresselse Bos leven. ''Er leeft 60 procent meer soorten planten- en dierensoorten in een open gebied dan in een bos. Daarom kappen we nu bomen om hun leefomgeving te vergroten'', vertelt Janneke.

Grazende schapen

Naast het kappen van bomen, grazen ook schapen in het gebied. De schapen eten berken en grassen. Daardoor krijgt de heide meer ruimte om te groeien. "Als we niets zouden doen, dan zou het hier binnen vijf tot tien jaar ook veranderd zijn in bos.’’, zegt Janneke.

