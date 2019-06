Peter M. opgepakt op station Breda, nadat hij niet terugkwam van verlof uit kliniek Den Dolder

De psychiatrische kliniek in Den Dolder. (foto: ANP)

Op het NS-station in Breda is donderdag Peter M. gevonden en opgepakt. De 43-jarige psychiatrische patiënt was zaterdag niet teruggekeerd van een onbegeleid verlof uit de psychiatrische onderzoekskliniek Den Dolder.

Omstanders herkenden Peter M. van de foto die ze bij zijn opsporingsbericht hadden gezien. Dat gebeurde rond half twee. De politie werd gewaarschuwd en veiligheidsmedewerkers hielden hem vast totdat de agenten er waren. Zij konden op het station vaststellen dat de man inderdaad Peter M. was.

'Wilde een kaartje kopen'

Volgens een medewerker van dienst Veiligheid en Service van de NS kocht Peter M. een kaartje aan het loket in het Bredase station, meldt het AD. "Toen is hij herkend. Vervolgens zijn wij gebeld. Twee collega's van mij zijn de trein ingegaan waar Peter M. inmiddels in zat. Die stond op het punt om te vertrekken naar Dordrecht."

M. heeft nog aan veiligheidsmedewerkers gevraagd wat er aan de hand was. "Hij zei nog dat hij verlof had en dus vrij was om te gaan en staan waar hij wilde."

Familie op de hoogte

Peter M. wordt op korte termijn teruggebracht naar de kliniek in Den Dolder. Een familieagent heeft zijn familie inmiddels verteld dat hij gevonden is.

Na de verdwijning van Peter M. liet zijn familie aan het AD weten dat hij psychotisch is en lijdt aan schizofrenie. De man zou dringend medicijnen nodig hebben. Hij zat in kliniek Den Dolder nadat hij veroordeeld was voor een mishandeling en een valse bommelding.

Michael P.

Den Dolder was recent veel in het nieuws. Het is de kliniek waar ook de moordenaar van Anne Faber, Michael P., werd behandeld. Michael P. verdween in 2017 tijdens een proefverlof en doodde toen de 25-jarige studente.