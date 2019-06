Grondeigenaar draait straks niet meer op voor torenhoge kosten van opruimen gedumpt drugsafval

Drie keer werd er drugsafval gedumpt op het terrein van Robert Swinkels in Nuenen. In september 2016 werd op zijn weiland een busje met vaten drugsafval in de brand gestoken. Bijna een jaar later vond hij opnieuw afgebrand drugsafval op zijn grond. De troep werd opgeruimd, maar de kosten werden wel op hem verhaald. De rechter bepaalde eind 2017 dat hij niet voor die kosten hoefde op te draaien, waarna de gemeente nog driemaal in hoger beroep ging.

Ineens een dikke schuld

"Moet je jezelf voorstellen dat je als burger wakker wordt en ineens een schuld van 40.00 euro op je weiland hebt liggen. Je wordt daar helemaal wanhopig van lijkt me. En als buurman, want voor hetzelfde geld gebeurt het morgen bij jou." Dat zegt SP-gedeputeerde Johan van den Hout. Hij pleit al een hele tijd voor een regeling die slachtoffers van een drugsafvaldumping compenseert. En het heeft er alle schijn van dat die er nu komt.

"In de Voorjaarsnota stond al dat het kabinet een miljoen per jaar structureel zou uittrekken voor voor drugsafvaldumpingen, alleen was nog niet duidelijk wat daar precies mee bedoeld werd. En ik hoor nu via verschillende kanalen dat dat besteed gaat worden aan met name burgers die last hebben van de dumpingen waar ze niet om gevraagd hebben."

Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisaties van de twaalf Nederlandse provincies, bevestigt dat ook daar signalen binnen zijn gekomen over een op handen zijnde compensatieregeling.

'Gewoon de politie bellen'

In de praktijk betekent dit, dat degene die onverhoopt drugsafval vindt op bijvoorbeeld zijn weiland of bosperceel, daar financieel geen last meer van heeft. Van den Hout: "Zij moeten gewoon de politie bellen, dan wordt het allemaal netjes opgeruimd door bedrijven die daartoe gemachtigd zijn. En de rekening, als je die al zelf moet betalen, kan gedeclareerd worden."

Is een miljoen per jaar genoeg, is een vraag die rijst? "Ja, dat is in de afgelopen vier jaar gebleken."

Tot een jaar geleden was er een tijdelijke provinciale regeling, die drie jaar van kracht is geweest. "We hadden nog wat geld over dus sukkelden we nog wat na. Deze structurele regeling komt dus precies op tijd, zodat Brabantse burgers zich geen zorgen meer hoeven maken."

Op het nippertje

Van den Hout is verheugd, ook omdat hij zich hard maakte voor een definitieve regeling. Kort voor zijn bestuursperiode eindigt, lijkt de kogel nu door de kerk. Glimlachend zegt de gedeputeerde: "Dat maak je als bestuurder niet vaak mee, dat je iets begint en ook mag afmaken. Hier lijkt het nu net op het nippertje nog helemaal goed te komen. Daar ben ik heel blij mee moet ik zeggen."