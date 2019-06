Frank Lammers legt uit waarom het Songfestival niet zonder Bréébènt kan [VIDEO]

De acteur uit Mierlo gebruikt daarvoor zijn beste boerenengels: "You already know Hilversum, Amsterdam en The Hague. Now it's time to meet a new part of the Netherlands. Much more rural." Boeee!!!, loeien de koeien instemmend.

Mogelijke locaties? Brabanthallen in Den Bosch, Breepark in Breda, maar vergeet ook het openluchttheater Mariahout van niet. Lammers heeft ook al nagedacht over de pauze-act: De Stoopjes. En inderdaad: hun 'Like a prayer' klinkt een stuk beter dan Madonna.

En een serieuze kandidaat heeft natuurlijk een goede strijdkreet nodig. Nou, laat dat maar over aan Wim van de Donk, onze commissaris van de Koning en overtuigd Songfestivalfan: 'Brabant, da's douze points!'

Dus, ga er even voor zitten, en na het zien van deze video weet jij ook waarom het Songfestival niet zonder Brabant kan...