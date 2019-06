Eva Line maakt voorstellingen over menselijk gedrag en wint daar 30.000 euro mee

"Ik was super verrast." En die verrassing veranderde in blijdschap toen Eva hoorde wat de Charlotte Köhler Prijs precies inhoudt. "Het is geen prijs voor één werk, maar je wordt echt een tijdje in de gaten gehouden. De jury ziet veel van je. Dat is het meest fantastische van deze prijs. Zeker in dit vak, wat soms toch wat onzeker is, is het zo fijn om de bevestiging te krijgen dat mensen de weg waarderen die je bewandelt."

Eva Line de Boer maakt theater in opdracht, maar ook zelfstandig. In januari gaat haar eigen voorstelling Rust Zacht Billy in première in het Chassé Theater in Breda. Het Zuidelijk Toneel is daarbij co-producent. "De voorstelling gaat over de dood. Het gaat over afscheid nemen en over hoe mensen dat vormgeven. En ook over internet als belangrijke plek voor afscheidsrituelen." Ze vervolgt: "Ik denk dat daar die prijs ook mee te maken heeft, mijn werk gaat over onderwerpen waar iedereen mee te maken heeft en die voorstellingen maak ik met een zo divers mogelijke cast."

'Op mensen gericht"

Als Eva geen theatermaakster was, dan was ze socioloog of antropoloog. "Ik ben heel erg op mensen gericht. Ik vind het interessant hoe ze zich gedragen, individueel maar ook ten opzichte van elkaar. En ik vind het vooral interessant hoe mensen zich in het openbaar gedragen, bijvoorbeeld op tv of op internet. "

En nu is daar dus 30.000 euro, te besteden aan haar werk. Alhoewel, niet helemaal: "5000 euro krijg ik op mijn eigen rekening en is helemaal vrij te besteden. Ik wil al heel lang een keer een kunstwerk kopen. Maar ik wil ook graag een nieuw bed. Goed slapen is belangrijk in een vakgebied wat soms toch wel stressvol is. En het lijkt me ook een goed plan om iets te doen met de mensen met wie ik al sinds mijn afstuderen samenwerk, theater kun je niet alleen maken."

De overige 25.000 euro moeten aan werk besteed worden. "Het is fijn om geld achter de hand te hebben voor als je een subsidieaanvraag doet maar niet zeker weet of die gehonoreerd wordt. Maar het is ook interessant om er iets mee te doen wat ik al heel graag wil, een onderzoek naar dans als taal bijvoorbeeld. En in mijn nieuwe voorstelling zit een onderdeel dat gefilmd moet worden. Misschien laat ik dat nu wel doen door een filmmaker die ik normaal niet zou kunnen betalen."

Eva Line de Boer ontvangt de prijs van het Prins Bernard Cultuurfonds. Eerder won ze ook al de Nieuwe Theatermakersprijs van de Bank Nederlandse Gemeenten.