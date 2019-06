Overvallers mishandelen bewoners van huis in Liessel en laten een grote puinhoop achter

De slachtoffers kregen farde klappen. De mannelijke bewoner is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. Hij was gewond aan onder meer zijn been en hand. De vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel.

De politie denkt dat ze overvallers in een auto zijn vertrokken. Van de daders is weinig bekend. Ze hadden donkere kleren aan en hadden hun gezichten bedekt. Wie heeft gezien hoe de daders vluchtten, wordt met klem verzocht de politie te bellen.

"Mensen met bewakingscamera’s in de omgeving van Loon roepen we op te bekijken of zij mogelijk bruikbare beelden voor ons hebben", zegt een woordvoerder.