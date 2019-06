'Zonder arbeidsmigranten kunnen we sluiten', Soft Fruit dolblij dat het meer mensen mag huisvesten

"Zonder arbeidsmigranten kan de poort vandaag nog op slot", zegt Arnoud van Asseldonk. In de piek van het seizoen werken er op zijn bedrijf zo'n 350 mensen. Op een klein clubje Nederlanders na, komen al zijn werknemers uit Polen. Die komen al 23 jaar uit het zelfde gebied in dat land. Ze kennen elkaar en de mores en dat maakt ze voor Arnoud onmisbaar. "De Polen zijn belangrijker voor mijn bedrijf dan de Nederlanders."

Bekijk de video en lees verder

Zacht Fruit

Het is aanpoten op het bedrijf. Soft Fruit kweekt aardbeien, bramen, frambozen en zwarte bessen. Zacht fruit dat als het rijp is, snel moet worden geplukt en verpakt. De frambozen en bramen worden om de dag geplukt, de aardbeien elke twee of drie dagen.

Het verwerkingsproces moet dus soepel verlopen. Daarom is het voor Arnoud fijn dat zijn Poolse medewerkers elk jaar weer terugkomen. Zij kennen het klappen van de zweep. "Je moet goed voor je mensen zorgen. Er is overal werk in overvloed. Je wil dan ook dat ze voor jou komen werken en dus moet je ze ook wat kunnen bieden.

En dat doet Arnoud dan ook. De arbeidsmigranten die hij bij zijn bedrijf mag huisvesten hebben het er goed. Drie keer per dag wordt er voor ze gekookt. De was wordt gedaan en er is zelfs een heuse sportzaal ingericht met allerlei fitnessapparaten. Er zijn slaapkamers voor zes, vier of twee personen.

Hoe langer je bij het bedrijf werkt of hoe groter de verantwoordelijkheid, hoe meer privacy zou je kunnen zeggen. "Ze werken ook heel hard", zegt Arnoud. "Per uur verdienen ze hier al snel vier keer zoveel als in Polen. Ze werken graag, maar gaan ook altijd weer voor een periode naar huis. Meestal tussen de zes en twaalf weken".

Vergunningen

Het moest er nou eindelijk eens van komen. Dat versoepelen van die regels. Al meer dan 20 jaar wil Arnoud een vergunning om meer arbeidsmigranten te mogen huisvesten. "Meierijstad kon er nu echt niet meer om heen, denkt hij. "De druk is zó hoog, niet alleen in de agrarische sector. Ook de hele industrie in Meierijstad is intussen afhankelijk van arbeidsmigranten. Iedereen zit om mensen te springen. De arbeidskrachten zijn gewoon op".

In de nieuwe plannen mag hij zoveel mensen huisvesten als nodig. In het laagseizoen kan hij de bedden die hij dan zelf niet nodig heeft, verhuren aan arbeidsmigranten die bij andere bedrijven werken. Tegen een vastgesteld tarief.

Arnoud weet nog niet of hij daar wat voor voelt. "Wij hebben hier altijd dezelfde mensen uit hetzelfde gebied. Wat wij willen is rust in de tent. Ook voor de omgeving. Misschien moet je daar niet mee gaan rommelen."

Problemen heeft hij nog nooit gehad. Niet met de omgeving en niet met zijn werknemers. Van overlast is dus geen sprake. "Daarom is het zo belangrijk om mensen uit hetzelfde gebied bij je te laten werken. Zo kun je de rust bewaren. Als je mensen uit Oost-Brabant hebt en er komen Rotterdammers of Amsterdammers bij, dan is dat toch anders. Niks ten nadele van de niet-Brabanders hoor", lacht hij.