Groene soep van de Binnenschelde moet weer helder worden dankzij Chinese klei

De verwachtingen van de ‘kleimethode’ zijn hooggespannen: “We gaan ervan uit dat het water weer helder wordt en dat het aantal plant- en diersoorten toeneemt”, vertelt Guido Waaijen van Waterschap Brabantse Delta. “Dit is een maatregel die we ook op andere plekken succesvol hebben toegepast, alleen nog nooit op zo’n grote schaal.“

Deltawerken

De Binnenschelde heeft een oppervlakte van bij twee vierkante kilometer. De plas is begin jaren tachtig ontstaan bij de aanleg van de Deltawerken. De Oosterschelde die tot Bergen op Zoom reikte, werd toen door de Oesterdam van zee afgesloten.

Uit het onderzoek blijkt dat het water wordt vertroebeld door een overdaad aan voedingsstoffen (fosfaat) in de oude zeebodem. Hierdoor kunnen allerlei algen snel groeien.

Kleikorrels uit China

Een Australisch bedrijf ontwikkelde speciale kleikorrels waaraan de fosfaten zich vastplakken. Het idee is dat de klei met de fosfaten naar de bodem zakt zodat de algen er niet meer bij kunnen.

De kleikorrels moeten het groene water weer helder maken (Foto: Erik Peeters)

De klei wordt geproduceerd in China. Waaijen: “Het middel is niet goedkoop, maar andere methodes zoals baggeren zijn vele malen duurder.” Dit najaar wordt duidelijk of de proef succesvol is. Op z’n vroegst begin volgend jaar zou de grote schoonmaakactie met duizenden kilo's aan klei kunnen beginnen.

Verstandig om te zwemmen?

De Binnenschelde is enorm populair bij surfers, zeilers en zwemmers. De provincie bepaalt voorlopig iedere twee weken op basis van meetgegevens van het waterschap of recreanten veilig een duik kunnen nemen in het meer. Of dat er juist gewaarschuwd moet worden voor het ziekmakende water.

