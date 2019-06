'Ik ga er alles aan doen om op De Parade in de finale te staan", zegt handboogschutter Rick

Sjef van den Berg en Rick van der Ven kunnen zich opmaken op een WK handboogschieten in Den Bosch waarbij de aandacht - nog meer dan anders - op hun is gericht. Ze horen al jaren bij de wereldtop, maar het gaat hen niet alleen de wereldtitel. Het vooruitzicht om in actie te komen op de sfeervolle banen aan de voet van de Sint Jan, maar ook de mogelijkheid om een ticket voor de Olympische Spelen te bemachtigen, maakt dit WK extra interessant.

Het Nederlandse team telt tal van favorieten, waarbij de twee Brabanders in het verleden al hebben bewezen dat ze prijzen kunnen pakken. Uiteraard zou een Nederlandse, of zelfs een Brabantse handboogschutter in het finaleweekend op De Parade goed zijn voor het toernooi en voor de publieke belangstelling.

'Heel gaaf'

Sjef van den Berg uit Heeswijk-Dinther: "Dit WK is voor mij wel heel bijzonder. Het is vlak bij huis en ik heb een beetje kunnen meegenieten bij de voorbereidingen. Als ik nu rondkijk en zie hoe alles op zijn plek gevallen is, is dat wel heel gaaf."

Wellicht zorgt het ook voor extra druk. Want er is extra aandacht voor de beide Brabantse top-handboogschutters. Hun beeltenis is te zien op tal van vlaggen en affiches van het WK in Den Bosch en ze worden ingezet bij tal van pr-activiteiten voor het evenement.

Genieten van thuisvoordeel

"Het is maar hoe je het bekijkt. Een beetje extra druk, maar toch ook extra genieten. Ik overdrijf als ik zeg dat ik er van droom om op De Parade in de finale te staan, maar ik ga er wel alles aan doen. Het toernooi is enorm sterk bezet, want iedereen is er. Maar ik heb zeker kans, dus het zou wel fantastisch zijn", zegt de Rick van der Ven uit Oss.

De 24-jarige handboogschutter loopt al wat langer mee. Tijdens de Olympische Spelen van Londen in 2012 was hij dicht bij een medaille, maar verloor nipt in de halve finale en de wedstrijd om het brons. In de loop der jaren raakte zijn prijzenkast wel overvol en bereikte hij in 2015 de hoogste plek op de wereldranglijst. Inmiddels is hij wat plaatsen afgezakt, maar toch moet hij in staat worden geacht om individueel én met het team voor de overwinning te gaan.

Zelf wil hij de verwachtingen wat temperen. “Het verschil in de top is zo klein, dat het verschil tussen een medaille of een plek in de middenmoot minimaal is. Alles is mogelijk en mocht ik op die banen op De Parade in actie mogen komen, ben ik wel heel erg blij.”

Na het toernooi van de para-handboogschutters begint maandag 10 juni het toernooi voor de valide sporters op de banen aan de Hekellaan in Den Bosch. Sjef van den Berg en Rick van der Ven komen uit in het individuele toernooi én het toernooi voor landenteams.